Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrstreifenwechsel: Zusammenstoß zwischen Pkw und Bus - Zwei Leichtverletzte

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Fahrstreifenwechsel eines Pkw hat sich am Mittwoch, 6. Mai, gegen 17.10 Uhr in Rheydt auf der Odenkirchener Straße ein Unfall ereignet. Dabei wurden zwei Insassen eines Busses verletzt.

Die 44-jährige Pkw-Fahrerin wollte auf der Odenkirchener Straße, die sie aus Richtung Oberheydener Straße in Richtung Gertraudenstraße befuhr, vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln, auf dem allerdings ein Bus unterwegs war.

In dem Bus, an dessen Steuer ein 27-jähriger Mann saß, erlitten bei dem Zusammenstoß zwei Personen - eine 47-jährige und eine 33-jährige Frau - leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. (ds)

