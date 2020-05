Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Raub an 31-Jährigem

Mönchengladbach (ots)

An der Lüpertzender Straße in der Innenstadt haben am Dienstag (5. Mai) gegen 19 Uhr zwei unbekannte Täter versucht, einen 31-Jährigen zu berauben.

Der junge Mann war zu Fuß unterwegs und telefonierte mit seinem Mobiltelefon, als ihm zwei Männer entgegen kamen. Diese sprachen ihn zunächst an und versuchten dann, ihm das Telefon zu entreißen. Der 31-Jährige ließ das Gerät fallen. Im Gerangel um das Handy schlugen die Täter den 31-Jährigen. Sie flüchteten ohne Beute in Richtung Rathenaustraße.

Der 31-Jährige beschreibt die Männer wie folgt: circa 30 Jahr alt, etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, Marokkaner, dunkle, gelockte Haare. Der eine Täter war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet, der andere trug eine blaue Trainingsjacke.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 02161-290. (km)

