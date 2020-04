Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schlangenlinienfahrt - Über 1,8 Promille

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis -

Am Dienstagabend (21. April) fiel einem Autofahrer auf der B 3 ein Kleinwagen wegen der Schlangenlinienfahrt auf. Die sofort informierte Polizei konnte den Pkw auf dem Parkplatz an der Kupferschmiede leiten und dort anhalten. Die Ende 30 Jahre alte Fahrerin stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ihr Alkotest zeigte gegen 21.40 Uhr 1,87 Promille an. Über die tatsächliche Blutalkoholkonzentration wird erst die veranlasste Blutprobe Aufschluss geben. Die Polizei stellte zudem den Führerschein der Frau sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell