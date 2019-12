PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus für den Zeitraum Freitag, 27.12.2019 bis zum Sonntag, 29.12.2019

Hochtaunuskreis (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten

Sachbeschädigung an mehreren PKW und am Bahnhofsgebäude

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Wilhelm-Reuter-Weg, Bahnhof Burgholzhausen Tatzeit: Freitag, 27.12.2019, 22:08 Uhr

Sachverhalt: Durch fünf Jugendliche (alle 15 bzw. 16 Jahre alt) wurden zwei geparkte Fahrzeuge (ein schwarzer Toyota Avensis und ein roter Renault Espace) beschädigt. Zudem wurde eine Glasscheibe des Bahnhofs durch die Jugendlichen durch einen Steinwurf beschädigt. Die Jugendlichen konnten durch die zum Tatort entsandten Polizeibeamten festgestellt und kontrolliert werden. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern noch an. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 380 EUR geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter 06172 / 120 - 0 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch

Tatort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Schwalbacher Straße Tatzeit: Freitag, 27.12.2019, 09:30 Uhr bis Samstag, 28.12.2019, 18:20 Uhr

Sachverhalt: Durch einen unbekannten Täter wurde versucht, ein Fenster eines gewerblich genutzten Gebäudes aufzuhebeln. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 EUR geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter 06172 / 120 - 0 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch

Tatort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Am Rabenstein Tatzeit: Sonntag, 29.12.2019, 03:49 Uhr

Sachverhalt: Unbekannte Täter drangen in das Wohnhaus ein, indem sie einen Teil des Dachs abdeckten und anschließend die Dämmung entfernten. Trotzdem löste beim Betreten des Objekts die Alarmanlage aus und die Täter flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.0000 EUR geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter 06172 / 120 - 0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Kaiser-Friedrich-Promenade Unfallzeit: Freitag, 27.12.2019, 14:20 bis 17:30 Uhr

Sachverhalt: Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde der linke Seitenspiegel eines geparkten grauen Jeep Renegade beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1200 EUR geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter 06172 / 120 - 0 in Verbindung zu setzen.

Wildunfall mit hohem Sachschaden

Unfallort: B456 zwischen Wehrheim und Bad Homburg Unfallzeit: Freitag, 27.12.2019, 19:49 Uhr

Sachverhalt: Ein 50 Jahre alter Fahrer eines roten Renault Megane aus Neu-Anspach befuhr die B456 aus Richtung Wehrheim kommend in Richtung Bad Homburg. Hier kreuzte von links kommend ein Wildschwein die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und dem Tier. Das Wildschwein versuchte nun auf dem Weg, den es zuvor genommen hatte, zurück in den Wald zu flüchten. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem schwarzen Seat Arosa eines 25 Jahre alten Mannes aus Schmitten, der die B456 in entgegen gesetzter Richtung befuhr. Dieser verlor in Folge der Kollision die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte die Schutzplanke. Hinter dem Seat fuhr eine 37 Jahre alte Frau aus Neu-Anspach in einem grauen Dacia Logan. Diese wich dem Seat aus, indem sie auf den linken Fahrstreifen wechselte. Hierbei überfuhr sie aber den Kadaver des Wildschweins und touchierte den blauen Mazda 3 eines 44 Jahre alten Wehrheimers, der ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in geschätzter Höhe von 18.000 EUR. Zwei der beteiligten PKW waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit.

Unfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Schwedenpfad, Kurhaus-Garage Unfallzeit: Donnerstag, 26.12.2019, 12:000 Uhr bis Samstag, 28.12.2019, 09:15 Uhr

Sachverhalt: Im Parkhaus wurde ein geparkter orangefarbener Mitsubishi Space Star im Bereich der hinteren Stoßstange linksseitig beschädigt. Dies geschah wohl beim Ausparken. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 EUR geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter 06172 / 120 - 0 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Oberursel

Straftaten:

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Tatort: 61440 Oberursel, Viermärkerweg Tatzeit: Dienstag, 24.12.2019; 12:00 Uhr bis Samstag, 28.12.2019; 13:30 Uhr

Sachverhalt: Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Heiligabend bis zum 28.12.2019 Zutritt in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Viermätkerweg. Dort hebelten die unbekannten Täter die Terrassentür im rückwärtigen Bereich auf und verschafften sich so Zutritt in die Wohnung, um diese zu durchsuchen. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 EUR. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Oberursel unter 06171 / 6240 - 0 zu melden.

Schulturnhalle beschädigt

Tatort: 61440 Oberursel, Im Portugall Tatzeit: Freitag, 27.12.2019; 12:30 Uhr bis Samstag, 28.12.2019; 10:45 Uhr

Sachverhalt: Zum wiederholten Male verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Schulgebäude in der Straße Im Portugall. Die unbekannten Täter verschaffte sich Zutritt zum Gelände der Schule und bestiegen das Dach der Schulturnhalle. Hier öffneten sie gewaltsam eine Dachluke. Hierüber gelangten sie in einen Nebenraum der Turnhalle und beschädigten mit einem vor Ort befindlichen Schwebebalken die Zugangstür zur Turnhalle. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Oberursel unter 06171/6240-0 zu melden.

Verkehrsunfälle

Im Berichtszeitraum liegen keine presserelevanten Ereignisse vor.

Polizeistation Königstein

Im Berichtszeitraum liegen keine presserelevanten Ereignisse vor.

Polizeistation Usingen

Straftaten

Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: 61250 Usingen, Michelbacher Straße Tatzeit: Freitag, 20.12.2019, 09:00 bis 15:30 Uhr

Sachverhalt: Bislang unbekannte Täter hebelten die Tür des Wintergartens des Geschädigten auf und verschafften sich so Zutritt zu dessen Kellerwohnung. Die Täter betraten zunächst das Schlafzimmer, aus dem sie zwei Uhren und einen Laptop entwendeten. Dann gingen sie in das angrenzende Wohnzimmer und entwendeten dort circa 15 Spiele für eine Spielekonsole ("Playstation 3") und Bargeld. Anschließend verließen sie das Objekt wieder durch die Tür des Wintergartens und verschwanden in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Brand eines Hochsitzes

Tatort: 61276 Weilrod-Hasselbach, In der Schweiz, Verlängerung Waldweg Tatzeit: Freitag, 27.12.2019, 15:00 bis 15:30 Uhr

Sachverhalt: Seitens der Freiwilligen Feuerwehr wurde der Polizei Usingen ein brennender Hochsitz gemeldet. Bei den Löscharbeiten habe man einen vermeintlichen Brandbeschleuniger ausfindig machen können. Es entstand Sachschaden am Hochsitz in Höhe von ca. 1500 EUR.

Beifahrerseite zerkratzt

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Wiesenau (Parkplatz Adolf-Reichwein-Schule) Tatzeit: Freitag, 27.12.2019, 11:30 bis 12:30 Uhr

Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug (blauer Opel Corsa) auf dem Parkplatz der Adolf-Reichwein-Schule. Bim Wiederaufsuchen seines stellte der Geschädigte fest, dass die Beifahrerseite seines Fahrzeugs mehrfach verkratzt wurde. Täter- sowie Zeugenhinweise liegen nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 EUR.

Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Fahren unter Drogen und Alkoholeinfluss

Tatort: 61250 Usingen, Frankfurter Straße Tatzeit: Samstag, 28.12.2019, 00:47 Uhr

Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle wurde ein 26 Jahre alter Pkw-Fahrer angehalten und kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Im Anschluss kam es zu einer Blutentnahme und dem BS wurde die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Unfallort: L3041 zwischen den Abfahrten Obernhain und Hessenpark Unfallzeit: Freitag, 20.12.2019, 15:42 Uhr

Ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus Neu-Anspach mit seinem weißen Dacia Sandero, ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Frankfurt mit seinem schwarzen 1er BMW und ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus Weilrod mit seinem grauen Cadillac befuhren mit ihren Fahrzeugen in dieser Reihenfolge die Landesstraße 3041 von Wehrheim kommend in Fahrtrichtung Neu-Anspach. Zwischen den Abfahrten "Obernhain" und "Hessenpark" setzte der Weilroder zum Überholen der beiden vor ihm fahrenden Fahrzeugen (Dacia und BMW) an. Aufgrund von aufkommendem Gegenverkehr musste er sich kurzerhand vor dem Neu-Anspacher wieder in den fließenden Verkehr einordnen. Hierauf reagierte dieser mit dem Betätigen der "Lichthupe" gegenüber dem überholenden. Dieser stoppte daraufhin sein Fahrzeug bis zum kompletten Stillstand, um Neu-Anspacher auf der Landesstraße zur Rede zu stellen. Dieser rollte hierbei auf das Heck des Cadillacs auf. Der dahinterfahrende Frankfurter konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kam nach einem Zusammenstoß mit dem Dacia nach rechts von der Fahrbahn ab, wo das Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen kam. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, zwei Fahrzeuge (Dacia und BMW) waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeuge wurden auf Veranlassung der Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt. Der Fahrer des BMW wurde im Zuge des Unfallgeschehens leicht verletzt, nach ambulanter Behandlung vor Ort aber wieder entlassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR.

Zusammengestellt und gefertigt: Müller, POK

