POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 27.12.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrüche in Reihenhäuser, Glashütten, Oberems, In der Merkelwiese, 26.12.2019, 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr

(pa)Am Donnerstag waren in Glashütten Oberems Einbrecher am Werk. Abends zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr begaben sich die Täter in die Straße "In der Merkelwiese", wo zwei Reihenhäuser zu ihrem Ziel wurden. In beide Häuser gelangten sie jeweils durch das Aufhebeln eines Fensters. Die Unbekannten durchsuchten die Wohnräume nach Wertsachen und durchwühlten hierbei Schränke und Kommoden. Gestohlen wurde in beiden Fällen Bargeld sowie aus einem der Häuser eine Spielekonsole. Der Wert der Beute und der angerichtete Sachschaden summieren sich auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter (06172) 120 - 0 entgegen.

2. In Wohnung eingebrochen, Usingen, Am Riedborn, 26.12.2019 23.00 Uhr bis 27.12.2019, 05.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Freitag brachen Unbekannte in Usingen in eine Wohnung in der Straße "Am Riedborn" ein. Die Täter begaben sich zwischen Donnerstagabend, 23.00 Uhr und Freitagmorgen, 05.00 Uhr auf den Balkon der Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Dort wurde die Balkontür aufgehebelt und anschließend die gesamte Wohnung durchsucht. Zum Diebesgut liegen bislang noch keine näheren Informationen vor. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt. Zeugenhinweise werden unter (06172) 120 - 0 entgegengenommen.

3. Einbrecher flüchten, Königstein im Taunus, Falkenstein, Mühlweg, 27.12.2019, gg. 02.25 Uhr (pa)In Falkenstein hörten Anwohner im Mühlweg in der Nacht zum Freitag, gegen 02.25 Uhr, verdächtige Geräusche aus dem Keller eines Nachbarhauses. Als die alarmierten Polizeibeamten kurz darauf vor Ort eintrafen, konnte ein aufgebrochenes Kellerfenster festgestellt werden. Die Täter waren durch dieses in das Kellergeschoss des Einfamilienhauses gelangt, wo sie mehrere Türen gewaltsam öffneten, dabei jedoch gehört wurden. Die Unbekannten bekamen offenbar mit, dass ihr Tun nicht unbemerkt blieb und flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Sachschaden von einigen Hundert Euro, blieben jedoch ohne Beute. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Scheibe eingeworfen - Einbrecher erfolglos, Friedrichsdorf, Köppern, Am Eschenhorst, 22.12.2019, 08.00 Uhr bis 26.12.2019, 11.20 Uhr

(pa)In den vergangenen Tagen versuchten Unbekannte in Friedrichsdorf Köppern in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Zwischen Sonntagmorgen und Donnerstagvormittag begaben sich die Einbrecher auf die Terrasse des in der Straße "Am Eschenhorst" gelegenen Hauses. Mit einem Stein wurde ein Loch in die Scheibe der Terrassentür geworfen, um diese anschließend aufzuschieben. Eine zusätzliche mechanische Sicherung verhinderte dies jedoch, sodass die Täter unverrichteter Dinge wieder abzogen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Einbruchsversuch an Heiligabend, Steinbach, Im Wingertsgrund, 24.12.2019, gg. 23.20 Uhr (pa)Wie am Donnerstag festgestellt wurde, hatten Einbrecher an Heiligabend versucht, in ein Einfamilienhaus in Steinbach einzudringen. Gegen 23.20 Uhr begaben sich die Täter auf den Balkon eines Reihenhauses in der Straße "Im Wingertsgrund", dessen Balkontür sie vergeblich versuchten aufzuhebeln. Aufgrund einer Überwachungskamera konnte die Tatzeit bestimmt werden. Bei den Tätern handelte es sich um zwei Männer. Personen, die an Heiligabend im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 mitzuteilen.

6. Autofahrer bei Unfall auf B275 verletzt, Bundesstraße 275, Höhe Weilrod Riedelbach, 26.12.2019, gg. 17.50 Uhr (pa)Am Donnerstag musste ein 37-Jähriger nach einem Verkehrsunfall bei Weilrod Riedelbach ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war gegen 17.50 Uhr mit seinem Toyota Yaris auf der B275 aus Richtung Waldems kommend in Fahrtrichtung Altweilnau unterwegs. In Höhe Riedelbach wollte eine 53-Jährige mit ihrem Toyota Avensis aus der Straße "In den Ensterwiesen" kommend die Bundesstraße in Richtung "Talaue" überqueren. Dabei übersah die Frau den von rechts kommenden 37-Jährigen und nahm ihm die Vorfahrt. Die beiden Toyotas kollidierten miteinander und wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 37-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

7. Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis für die 1. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

