POL-HB: Nr.: 0400--Verdächtiger Brief bei den Grünen--

Ort: Bremen-Mitte, Altenwall Zeit: 6.7.20, 10.30 Uhr

Ein verdächtiger Brief im Büro der Partei "Bündnis 90 / Die Grünen" hat am Montag in Bremen-Mitte einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Ein Mitarbeiter des Büros meldete der Polizei einen verdächtigen Brief mit einer pulverartigen Substanz. Der Brief wurde von Spezialisten der Bundespolizei und der Feuerwehr untersucht. Die Überprüfung ergab, dass es sich um eine nicht gefährliche Substanz handelt. Im Brief befand sich ein rechtsextremistisches und rassistisches Schreiben.

Die Sonderkommission Spielplatz prüft, ob es einen Zusammenhang zu vorherigen Briefsendungen gibt. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421-362 38 88 entgegen.

