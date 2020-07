POL-HB: Nr.: 0403 --Randale nach Klassenerhalt

Polizei Bremen

Ort: Bremen Zeit: 06.07.20- 07.07.20

Nachdem der SV Werder Bremen in der Relegation als Sieger hervorging, feierten hunderte Anhänger in der Stadt den Klassenerhalt. Die Polizei war mit zusätzlichen Kräften im Einsatz, um für die Sicherheit zu sorgen und um auf die Einhaltung der geltenden Hygieneregeln zu achten. Nach Mitternacht kippte die Stimmung.

Das Unentschieden sorgte bei vielen Menschen für eine ausgelassene Gemütslage, insbesondere im Viertel. An der Sielwallkreuzung versammelten sich in der Spitze bis zu 700 Menschen. Die Polizei setzte wie in den vergangenen Wochen vor allem auf die Dialogbereitschaft und auf die Einsicht der Bremerinnen und Bremer. Zudem wurden Lautsprecherdurchsagen zur Einhaltung der Mindestabstände durchgeführt. Im Viertel wurde an verschiedenen Örtlichkeiten Pyrotechnik gezündet. Die Einsatzkräfte fertigten Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und unterbanden zudem Fußballspiele auf der Kreuzung. Nach Mitternacht kippte die Stimmung bei einigen Menschen und die Polizei musste ihre Präsenz verstärken. Die Polizistinnen und Polizisten wurden mit Flaschen und Böllern beworfen und aus der Menge heraus beleidigt. Ein Passant erlitt durch einen Flaschenwurf eine Kopfverletzung und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Einsatzkräfte fertigten diverse Strafanzeigen, erteilten Platzverweise und nahmen mehrere Personen nach Flaschen- und Pyrowürfen vorläufig fest. Nachdem Angreifer versuchten, die Polizeikette zu durchbrechen und die Einsatzkräfte mit Tritten attackierten, musste u. a. Reizgas eingesetzt werden. Eine Videoauswertung und die weiteren Ermittlungen dauern an.

