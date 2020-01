Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein) Wohnungseinbruch 29.01.2020

Gailingen am Hochrhein (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Mittwoch zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr in der Schloßstraße gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus, durchsuchte die Wohnräume und entwendete Bargeld, ein Tablet der Marke "Nexus" sowie ein Notebook der Marke "Compaq". Personen, die in dem Zeitraum Verdächtiges in der Schloßstraße wahrgenommen haben oder Hinweise zum Verbleib des Tablets und Notebooks geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/1437-0, zu melden.

