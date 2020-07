POL-HB: Nr.: 0405 --Zeugen nach zwei Raubüberfällen gesucht

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Hemelingen, Mahndorfer Heerstraße und Bremen-Neustadt, Kornstraße Zeit: 06.07.20, 11:30 Uhr und 06.07.20, 23:00 Uhr

Am Montag überfielen bislang unbekannte Täter einen Kiosk in Bremen-Hemelingen und ein Wettbüro in der Neustadt. Die Räuber erbeuteten Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:30 Uhr betrat ein Mann einen Kiosk in der Mahndorfer Heerstraße und forderte eine 56-jährige Verkäuferin auf, die Kasse zu öffnen. Die Angestellte verließ daraufhin das Geschäft und rief um Hilfe. Der Räuber ging hinter den Tresen, entnahm das Bargeld und flüchtete in Richtung des Mahndorfer Bahnhofs. Der Täter wurde als jung, schlank und etwa 180 cm groß beschrieben. Er war dunkel gekleidet, trug ein schwarzes Basecap und einen schwarzen Mundschutz. Zudem führte er einen unbekannten länglichen Gegenstand mit sich.

Der zweite Raubüberfall ereignete sich gegen 23:00 Uhr in der Kornstraße in einem Wettbüro. Dort ging der Täter nach dem Betreten des Lokals zielstrebig auf einen 23-jährigen Angestellten zu und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Der Mitarbeiter händigte das in der Kasse befindliche Bargeld aus. Danach flüchtete der Räuber zu Fuß in die Nollendorfer Straße. Der Mann soll etwa 25 Jahre alt und 180 - 190 cm groß sein. Zur Tatzeit war er mit einer dunkelgrauen Jogginghose, sowie einer dunkelgrauen Joggingjacke mit Kapuze und weißen Schnüren bekleidet. Er trug ein schwarzes Basecap, schwarze Turnschuhe mit weißen Nike-Zeichen, sowie einen hellen Mundschutz und blaue Einweghandschuhe.

Die Polizei Bremen bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

