Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brandstiftung

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (08.10.2020) gegen 00:50 Uhr zwei Papiermülltonnen in einem Hinterhof an der Kirchstraße angezündet. Beide Mülltonnen standen in Flammen, als die Polizei am Tatort eintraf. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Brände. Durch die Hitze der Flammen wurden ein Garagentor sowie eine Mauer beschädigt. Darüber hinaus nahmen ein Zaun und ein Busch auf einem angrenzenden Spielplatz Schaden. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Schätzungen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02571/928-4455.

