Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrer auf dem Asselner Hellweg angefahren und verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0173

Ein Radfahrer ist am Dienstagnachmittag (11. Februar) auf dem Asselner Hellweg von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden.

Es war gegen 16.35 Uhr, als ein 61-jähriger Dortmunder in östlicher Richtung den Asselner Hellweg befuhr und nach rechts in die Straße Pröbstingkamp abbiegen wollte. Dabei übersah er offenbar einen 32-jährigen Dortmunder, der mit dem Fahrrad den Hellweg in östliche Richtung befuhr. Es kam zur Kollision und der Radfahrer stürzte auf die Straße.

Dabei wurde er leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

