POL-DO: Nach Brand innerhalb eines Mehrfamilienhauses in Hamm - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Wie mit der lfd. Nr. 0171 berichtet, kam es am 8. Februar in einem Mehrfamilienhaus in Hamm zu einem Wohnungsbrand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ das AG Hamm einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen den 26-jährigen Beschuldigten. Dieser macht von seinem Schweigerecht Gebrauch und befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

Zuständige Staatsanwältin ist Frau Lücke, Staatsanwaltschaft Dortmund (Tel.: 0231-926-26123).

