Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Paketen aus Auslieferungsfahrzeug

Mayen, Koblenzer Straße (ots)

Am 08.01.2020, gegen 00:15 h, entnahm ein 39-jähriger Mann aus Mayen, während eines nächtlichen Spazierganges mehrere Pakete aus einem nicht verschlossenen Fahrzeug eines Paketdienstes. Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet, im Anschluss konnte die Polizei Mayen die Personalien des Beschuldigten ermitteln. Der obdachlose Tatverdächtige hielt sich nach polizeilichen Anschlussermittlungen in einem Anwesen in der Nähe des Tatortes auf. Über die Staatsanwaltschaft Koblenz wurde ein gerichtlicher Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung, in der die Tatbeute vermutet wurde, beantragt. Die Beamten konnten das Diebesgut in den Wohnräumen sicherstellen. Es handelte sich hierbei um insgesamt 7 Paketsendung mit Bekleidung und Spielwaren in einem Gesamtwert von ca. 400. - EUR.

