Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Mendig, Pellenzstraße (ots)

Am 06.01.2020, gegen 16:30 h, befuhr eine 42-jährige Frau aus der VG Mendig, mit ihrem PKW, Mazda, die Pellenzstraße in Richtung Obermendig. Ausgangs einer Linkskurve, musste sie einem entgegenkommenden, PKW, der nicht auf seinem rechten Fahrstreifen fuhr, ausweichen und kollidierte sie mit dem dortigen Bordstein. Durch die Kollision wurden beide Reifen an dem Mazda beschädigt. Das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt in Richtung Niedermendig fort und flüchtete so von der Unfallstelle.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

