POL-E: Essen: Kriminalpolizei ermittelt nach PKW-Brände - Zeugen gesucht

45219 E.-Kettwig: Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Brand zweier Fahrzeuge heute Morgen (Dienstag, 28. Juli), die an der Straße "Am Bögelsknappen" abgestellt waren. Ein Zeuge hatte zuvor gegen 1:19 Uhr Feuerwehr und Polizei informiert. Bei dem Brand wurde ein VW Passat einer 50-jährigen Essenerin komplett und die Front eines Nissan Micra einer 71-jährigen Essenerin beschädigt. Zudem gerieten zwei Mülltonnen in Brand, die sich in unmittelbarer Nähe der beiden Fahrzeuge befanden. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten. Hinweise nimmt das Fachkommissariat für Brandermittlungen (KK 11) unter der allgemeinen Rufnummer 0201 / 829-0 entgegen. (ChWi)

