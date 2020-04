Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Kückelheim. Brand von PKW und Carport greift auf Wohnhaus über

Plettenberg (ots)

Gegen 04.00 Uhr wurde die Plettenberger Feuerwehr zu einem Brand in Kückelheim alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte dort ein Carport an einem Wohnhaus brennen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte brannten bereits drei PKW sowie ein Carport und die Giebelseite eines angrenzenden Zweifamilienwohnhauses in ganzer Ausdehnung, weshalb umgehend weitere Einheiten nachalarmiert wurden. Erste Aufgabe der Feuerwehr war es zu verhindern ,dass der Brand auf den Dachstuhl des Hauses und aufgrund der Wärmestrahlung auf ein benachbartes Wohngebäude überzugreifen drohte. Dennoch griff der Brand in der Folge auf den Dachstuhl über, das Nachbargebäude konnte geschützt werden. Hier kam es allerdings zu Schäden an der Aussenfassade und geplatzten Fensterscheiben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist der Brand unter Kontrolle, dennoch sind im weiteren Verlauf umfangreiche Nachlöscharbeiten erforderlich. Verletzte gab es bisher keine. Der Grundschutz für mögliche Folgeeinsätze in Plettenberger wird durch eine Einheit der Feuerwehr Werdohl an der Feuer- und Rettungswache am Wall sichergestellt. Ein weiterer Bericht erfolgt im Laufe des Freitagmorgens.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Plettenberg

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 497

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell