Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Kückelheim. Werkstattbereich einer Großraumgarage geriet in Brand.

Plettenberg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kurz nach 04.00 Uhr wurde die Plettenberger Feuerwehr zum Brand einer Garage im Beisenkamp alarmiert. Aufgrund Brandgeruch und plötzlichem Stromausfall in einem benachbarten Wohnhaus wurden deren Bewohner auf den Brand aufmerksam und verständigten per Notruf die Feuer- und Rettungsleitstelle. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus einer Großraumdoppelgarage. Zwei Trupps unter Atemschutz drangen mit Löschrohren über eine Seitentür in die Garage vor und stellten dabei den Brand eines in der Garage integrierten Werkstattbereiches fest. Glücklicherweise befanden sich außer zwei Kleinkrafträdern keine Fahrzeuge im Gebäude. Dennoch beschäftigten insbesondere die Nachlöscharbeiten die Einsatzkräfte, denn der Brand hatte die Holzkonstruktion des Garagendaches stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Dach musste hierzu teilweise geöffnet werden, um Glutnester abzulöschen. Im Einsatz befanden sich die Einheiten Feuer- und Rettungswache, Oestertal und Holthausen. Zu Brandursache und Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen. Verletzt wurde niemand.

