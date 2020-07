Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand - Nachtrag

Greven (ots)

Der Brand ereignete sich auf der Kardinal-von-Galen-Straße. Fälschlicherweise ist in der Erstmeldung von der Konrad-Adenauer-Straße berichtet worden.

Erstmeldung

Auf dem Gelände des alten Aldi-Supermarktes an der Konrad-Adenauer-Straße hat es am Mittwoch (29.07.) gebrannt. Zeugen bemerkten das Feuer gegen 00.10 Uhr und alarmierten die Polizei und die Feuerwehr. Auf dem Gelände brannten Dämmmaterialien, die aus dem abgerissenen Gebäude des Marktes stammten. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

