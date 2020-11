Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Seniorin um Geld betrogen - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

SiegenSiegen (ots)

Am Freitagnachmittag (20.11.2020) haben Unbekannte eine 84-Jährige in Siegen um einen fünfstelligen Euro-Betrag betrogen. Die Täter hatten der Seniorin vorgegaukelt, dass ihre Tochter eine Radfahrerin getötet habe. Um eine Haftstrafe zu umgehen, müsse sie nun eine Kaution bezahlen. Um die Glaubwürdigkeit des Vorfalls zu bestätigen, meldete sich ein angeblicher Staatsanwalt auf dem Handy der Seniorin.

Die 84-Jährige willigte ein und übergab zwischen 16 und 18:30 Uhr das Geld an eine unbekannte Frau in der Emilienstraße in Siegen. Die Frau wurde folgendermaßen beschrieben:

- ca. 35 Jahre alt

- schlank

- schwarze, lange und gelockte Haare

- schwarzer Mundschutz

- lila Steppjacke

Die Kriminalpolizei hofft nun auf Zeugen, die im Tatzeitraum mögliche Beobachtungen im Bereich Emilienstraße gemacht haben. Die Ermittler nehmen Hinweise unter der 0271 / 7099-0 entgegen.

