POL-PDLD: Germersheim - Kuchen im Backofen vergessen

Germersheim (ots)

Ein angebrannter Kuchen löste einen Polizeieinsatz am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr aus. Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Zeughausstraße hatte einen Brandgeruch im Hausflur festgestellt und die Polizei verständigt. Vor Ort konnten die Polizeibeamten die Wohnung lokalisieren und die 29 - jährige Inhaberin antreffen. Diese konnte sofort Entwarnung geben und gab an, dass ihr Kuchen zu lang im Backofen war und anbrannte. Glücklicherweise ist bei dem Vorfall nichts passiert.

