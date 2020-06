Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Fruchtruten beschädigt

Kirrweiler (ots)

Unbekannte haben am Lerchenberg zurückliegend an 31 Rebstöcken die Fruchtruten mutwillig beschädigt und abgeschnitten. Dadurch entstand ein Sachschaden von über 300 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

