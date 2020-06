Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Autofahrerin missachtet Vorfahrt von Mofafahrer

Bellheim (ots)

Ein verletzter 29 - Jähriger und ein nicht mehr fahrbereites Mofa sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr im Bereich der Einmündung Schubertsraße/ Schulstraße. Eine 50 - jährige Autofahrerin hatte dem 29 - jährigen Mofafahrer die Vorfahrt "rechts vor links" genommen. Der Zweiradfahrer stürzte in Folge des Zusammenstoßes auf die Windschutzscheibe des Autos und im Anschluss auf die Fahrbahn. Er erlitt Schürfwunden sowie Hämatome. Zur medizinischen Versorgung wurde er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Mofa war nicht mehr fahrbereit.

