Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau Brand einer Scheune

Edenkoben (ots)

Am Dienstag, 23.06.2020, meldete gegen 19:50 Uhr ein Zeuge ein Feuer an einer Scheune in der Staatsstraße in Edenkoben. Durch die umgehende Alarmierung der Feuerwehr, welche den Brand rasch unter Kontrolle bringen konnte, wurde größerer Schaden verhindert. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Landau hat gemeinsam mit einem von der Staatsanwaltschaft Landau beauftragten Brandsachverständigen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise, insbesondere auch zu Personen, die sich im Bereich des Brandorts aufgehalten haben, unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Landau

neis

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



