Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Ladendiebe festgenommen

Karlsruhe (ots)

Zwei Ladendiebe konnte die Polizei am Montagnachmittag in Karlsruhe festnehmen. Gegen 17.00 Uhr wurden die beiden 34 und 35 Jahre alten Georgier dabei beobachtet werden, wie sie in einem Markt im Einkaufszentrum in der Durlacher Allee Gegenstände in Umhängetaschen steckten. Als die beiden Täter bemerkten, dass sie beobachtet wurden verließen sie den Laden und flüchteten. In die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde auch ein in der Nähe befindlicher Polizeihubschrauber eingebunden, der die Flüchtenden feststellen konnte und die Streifen informierte. Der 34-Jährige konnte dann an der Böschung an der Autobahn A5 widerstandslos festgenommen werden. Er hatte kurz vor seiner Festnahme noch das Diebesgut weggeworfen. Der flüchtende 35-Jährige fiel einem Paketzusteller auf, der ihn stellte und bis zum Eintreffen der Streife festhielt. Die Beschuldigten wurden zur Wache gebracht. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnten sie die Dienststelle wieder verlassen.

