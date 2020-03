Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Alkoholisierte Pkw-Fahrerin fährt Schlangenlinien

Karlsruhe (ots)

Aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise wurde eine Mercedes-Fahrerin am Montag gegen 19:45 Uhr unter Angabe des Kennzeichens der Polizei gemeldet. Offenbar in Fahrtrichtung Walzbachtal war die 58-jährige auf der Jöhlinger Straße in Pfinztal-Berghausen unterwegs. Der Zeuge teilte den Beamten mit, dass die Frau Schlangenlinien fuhr. Bei einer im Anschluss durchgeführten Kontrolle konnte die Mercedes-Fahrerin angetroffen werden. Die Frau stimmte einem Alkoholtest zu, welcher ergab, dass Sie unter deutlicher alkoholischer Beeinflussung im Straßenverkehr unterwegs war. Ihren Führersein händigte die 58-Jährige daraufhin freiwillig aus.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell