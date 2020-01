Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: (Versuchte) Einbrüche und gefährliche Körperverletzung

Menden (ots)

Am Freitagabend wurde in ein Haus an der Heinrich-Schulte-Straße eingebrochen. Zwischen 16 und 18.28 Uhr drangen Unbekannte über die Terrassentür in das Einfamilienhaus und durchsuchten die Räume im Erdgeschoss. Sie verschwanden mit Kleidung, Fernseher, Lampe, Schmuck und Kleidung. Angesichts der Größe der Beute müssen die Täter mit einem Fahrzeug vorgefahren sein. Einen Tag später schlugen Einbrecher am Bieberblick zu. Sie hebelten zwischen 16.40 und 18 Uhr eine Terrassentür auf und durchsuchten das Gebäude. Als die Bewohner nach Hause kehrten, müssen sich noch Täter im Haus befunden haben. Sie verschwanden mit Schmuck sowie Bargeld und hinterließen durchwühlte Schränke.

Unbekannte verschafften sich zwischen 21. und 26. Januar Zutritt zu einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus am Nadlerweg. Es entstand Sachschaden. Beute machten der oder die Täter keine.

Ein 26-jähriger Mendener soll am Samstag, 2.20 Uhr, Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden sein. Seinen Angaben zufolge sollen mehrere bislang unbekannte Täter auf ihn eingeschlagen haben. Als er daraufhin zu Boden ging, sollen die Täter auf ihn eingetreten und dabei verletzt haben. Mit dem Rettungswagen ging es ins Krankenhaus Menden, wo er nach ambulanter Behandlung entlassen wurde. Nun werden Zeugen des Vorfalls gesucht. Die Hintergründe sind unklar.

Hinweise nimmt die Wache Menden (9099-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell