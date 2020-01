Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Garageneinbrecher klauen Werkzeugmaschinen

Dieb in Imbissbude schmeißt Fritteuse an

Plettenberg (ots)

Aus einer aufgebrochenen Garage an der Straße "In der Ostert" verschwanden in der Nacht auf Samstag mehrere Werkzeugmaschinen. Darunter ein Bohrhammer, Schweißgeräte sowie Putzmaschine. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Wache Plettenberg (9199-0) entgegen.

Im Tatzeitraum 22.01 - 26.01. nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Wohnungsinhaber aus, um in ein Haus an der Leinschede einzubrechen. Die Täter nahmen eine Geldbörse mit diversen Papieren und Bargeld mit.

Die Polizei wurde Samstag, kurz nach 1 Uhr, zum Wieden alarmiert. Zeugen beobachteten drei Personen, die in einen dortigen Imbissstand einsteigen. Bei Eintreffen der Beamten konnten drei Verdächtige angetroffen werden. Dabei handelte es sich um zwei Männer aus Werdohl (19, 20) und Plettenberg (18). Der 20-Jährige saß noch in der Bude und gab auf Vorhalt zu, dass er in den Imbiss eingestiegen sei und Lebensmittel für seine Begleiter herausgereicht habe. Während der Anzeigenaufnahme wurde er sichtlich nervöser und gab schließlich an, dass er nochmal in die Bude müsse. Er habe die Fritteuse und einen Toaster eingeschaltet, um etwas zu Essen zu machen. In Anwesenheit der Beamten schaltete er die Gerätschaften aus. Neben dem Toaster fanden die Polizisten bereits ein angebranntes Brot. Während des Einsatzes bemerkten die Beamten Brandgeruch aus einem nahegelegenen Container. Bei der Nachschau stellten die Polizisten fest, dass der Inhalt des Containers in Flammen stand. Die Feuerwehr musste anrücken und den Brand löschen. Die Verdächtigen stehen im Verdacht, hierfür verantwortlich zu sein. Die drei Männer erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahls und Herbeiführens einer Brandgefahr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell