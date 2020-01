Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kaffeekasse geplündert/Außenspiegel abgebrochen

Hemer (ots)

In der Nacht zum 24.01.2020 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in das verschlossene Schulgebäude an der Iserlohner Straße. Die Täter stahlen aus dem Lehrerzimmer das Bargeld aus der Kaffeekasse.

In der Nacht zum Samstag entwendeten unbekannte Täter Im Bräucken zwei Außenspiegelverglasungen von zwei Pkw. An einem dritten Pkw wurde die Außenspiegelverglasung vollständig zerstört.

Die Wache Hemer nimmt Hinweise entgegen.

