POL-PDLD: Edenkoben - Verletzter Fußgänger, Radfahrer flüchtet

Edenkoben (ots)

Bereits am Sonntagabend (21.06.2020) gegen 23:10 Uhr ereignete sich in der Edenkobener Weinstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 28 Jahre alter Fußgänger leicht an Kopf und rechter Körperseite verletzt wurde. Der Mann war zu Fuß aus Richtung Rohdt unter Rietburg unterwegs, als er von hinten von einem Radfahrer angefahren wurde und infolge dessen stürzte. Der Radfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen melden sich unter 06323/9550.

