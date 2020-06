Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Betrunken unterwegs

Germersheim (ots)

Mit 2 Promille wurde ein 38 - Jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr im Stadtgebiet in Germersheim kontrolliert. Der Fahrer hatte laut eigenen Angaben vor Fahrtantritt eine Flasche Vodka getrunken und hatte sich im Anschluss in sein Auto gesetzt und war losgefahren. Dem 38 - Jährigen wurde bei der Dienststelle eine Blutprobe genommen. Der Führerschein wurde einbehalten.

