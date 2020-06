Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Zwei Autofahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Landau (ots)

Am Montag wurden gleich zwei Autofahrer ohne Fahrerlaubnis durch die Polizei in Landau aus dem Verkehr gezogen. Zunächst wurde ein 39- jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis bei einer Durchfahrtskontrolle auf einem Feldweg neben der B38 bei Landau kontrolliert. Zwei Stunden später, gegen 20:30 Uhr wurde ein 24-jähriger Autofahrer im Horstring in Landau kontrolliert, der ebenfalls ohne die erforderliche Fahrerlaubnis mit seinem Auto unterwegs war. Auf beide Autofahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

