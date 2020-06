Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Nach Unfall geflüchtet

Landau (ots)

Sachschaden in Höhe von 800 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen um 6.50 Uhr in der Wallstraße in Landau. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher, dem Fahrer eines schwarzen VW Golf der sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt hatte. Dieser war von der Waffenstraße nach rechts in die Wallstraße abgebogen und hierbei vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten. Ein entgegenkommender Fahrer eines Transporters musste ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem schwarzen VW Golf zu verhindern und stieß hierbei gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

