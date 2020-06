PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus für den Zeitraum Freitag, 12.06.2020 bis zum Sonntag, 14.06.2020

Hochtaunuskreis (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten

Im Berichtszeitraum liegen keine presserelevanten Straftaten vor.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Frankfurter Landstraße Unfallzeit: Dienstag, 09.06.2020, 19:00 Uhr bis Freitag, 12.06.2020, 14:30 Uhr

Sachverhalt: Ein in einer Parkbucht geparkter schwarzer Audi A4 wurde im Tatzeitraum von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer im vorderen linken Bereich gestreift. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 EUR. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 120 - 0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen zwei Fahrradfahrern

Unfallort: 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Taunengraben Ecke Kalbacher Weg (Feldgemarkung) Unfallzeit: Freitag, 12.06.2020, 16:26 Uhr

Sachverhalt: An der Kreuzung der beiden Wege stießen zwei Radfahrer aus Frankfurt am Main (53 Jahre) und Bad Homburg (55 Jahre) zusammen, ursächlich war hier wohl die Missachtung der Vorfahrtsregel "Rechts vor Links" durch den Frankfurter. Beide Fahrradfahrer stürzten und verletzten sich bei dem Unfall leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 4000 EUR geschätzt.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: 61381 Friedrichsdorf, Am Viadukt, Parkhaus Taunus Carré Unfallzeit: Freitag, 12.06.2020, 18:10 bis 18:40 Uhr

Sachverhalt: Ein im Parkhaus geparkter grauer VW Amarok wurde im vorderen linken Bereich durch einen vorbeifahrenden PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 EUR. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 120 - 0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Unfallort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe Unfallzeit: Samstag, 13.06.2020, 01:50 Uhr

Sachverhalt: Eine 19 Jahre alte Bad Homburgerin streifte mit ihrem Audi A4 zwei am Straßenrand geparkte PKW, und zwar einen grauen Ford Galaxy und einen roten Mercedes-Benz C 180. Ursächlich für den Unfall war wohl, dass die Fahrerin durch ihr Navigationssystem abgelenkt war. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Unfallverursacherin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der an allen drei Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf ca. 8000 EUR geschätzt.

Polizeistation Oberursel

Straftaten:

Im Berichtszeitraum liegen keine presserelevanten Straftaten vor.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: 61440 Oberursel (Taunus), Feldbergstraße / Neurothstraße Unfallzeit: Freitag, 12.06.20, 19:15 Uhr bis Samstag, 13.06.20, 01:00 Uhr

Sachverhalt: Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren einen geparkten VW Tiguan eines 53-jährigen Oberurselers. Danach flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf ca. 3000.-EUR geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter +49 6171 6240 - 0.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: 61440 Oberursel (Taunus), Hohemarkstraße, Parkplatz Lidl Unfallzeit: Samstag, 13.06.20, 19:30 Uhr bis 19:45 Uhr

Sachverhalt: Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Fahren einen geparkten Mercedes E-Klasse eines 36-jährigen Bad Homburgers. Danach flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf ca. 5000.-EUR geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter +49 06171 6240 - 0.

Polizeistation Königstein

Straftaten

Im Berichtszeitraum liegen keine presserelevanten Straftaten vor.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Unfallort: Gemarkung 61479 Glashütten, L3023 zwischen Kittelhütte und Oberems Unfallzeit: Samstag, 13.06.2020, 12:30

Sachverhalt: Eine 21jährige Motorradfahrerin aus Bad Soden befuhr mit einer Kawasaki die L 3023 aus Richtung Kittelhütte kommend in Richtung Oberems. In einer scharfen Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Die Fahrerin erlitt einen Schlüsselbeinbruch und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR

Polizeistation Usingen

Straftaten

Sachbeschädigung an PKW

Tatort: 61250 Usingen, Friedhofsweg (öffentlicher Parkplatz) Tatzeit: Samstag, 13.06.2020, 05:55 Uhr bis 18:45 Uhr

Sachverhalt: Ein bislang unbekannter Täter zerkratze, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, einen geparkten, schwarzen VW Golf an der gesamten Fahrerseite. An dem PKW entstand ein Sachschaden von ca. 2000,-EUR.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Steinchesweg (Reithalle Reit- und Fahrverein Neu-Anspach) Tatzeit: Sonntag, 07.06.2020 bis Donnerstag, 11.06.2020

Sachverhalt: Ein bislang unbekannter Täter hebelte sowohl an einer zur Straße gelegenen Metalltür, als auch an einem Schiebetor im rückwärtigen Bereich des Grundstücks, um sich so unbefugt Zutritt zu dem Vereinshaus zu verschaffen. Ein Aufhebeln der Türen misslang jedoch. An den Türen entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 150,-EUR.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Unfallort: Kreuzung L3041/ L3025 zwischen Schmitten-Brombach und Schmitten-Dorfweil Unfallzeit: Samstag, 13.06.2020, 15:55 Uhr

Sachverhalt: Ein 75-jähriger PKW-Fahrer aus Schmitten befuhr mit einem grauen Dacia Duster die L3041 aus Richtung Neu-Anspach kommend und wollte an der Kreuzung auf die L3025 auffahren. Der ebenfalls 75-jährige Motorradfahrer aus Friedrichsdorf befuhr mit einer schwarzen Triumph die L3025 aus Richtung Brombach kommend und wollte nach links auf die L3041 abbiegen. Laut Aussage des Motorradfahrers fuhr der PKW-Fahrer über die Haltelinie hinaus, so dass der Motorradfahrer annahm, dass der PKW-Fahrer ihm die Vorfahrt nimmt. Aus diesem Grund leitete der Motorradfahrer eine Vollbremsung ein und kam zu Fall. Er wurde hierbei leicht verletzt. Laut Aussage des PKW-Fahrers hielt er an der Haltelinie und der Motorradfahrer führte ohne erkennbaren Grund eine Vollbremsung durch. An dem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000,-EUR.

