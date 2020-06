PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf Bundesstraße, B275, zw. Ober-Mörlen und Usingen, 09.06.2020, gg. 08.50 Uhr

(pa)Am Dienstagmorgen kam es auf der B275 zwischen Ober-Mörlen und Usingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, in dessen Folge der Rettungsdienst die beiden beteiligten Personen in Krankenhäuser bringen musste. Ein 34 Jahre alter Skoda-Fahrer aus dem Landkreis Gießen befuhr die Bundesstraße gegen 08.50 Uhr aus Richtung Ober-Mörlen kommend in Fahrtrichtung Usingen. An der Einmündung der Kreisstraße 724 fuhr eine aus Richtung Wernborn kommende 78-jährige Usingerin mit ihrem Mercedes in den Kreuzungsbereich ein, ohne auf den herannahenden und vorfahrtsberechtigten Skoda zu achten. Der 34-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Octavia und die B-Klasse kollidierten und wurden dabei so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Sowohl die Mercedes-Fahrerin als auch der Fahrer des Skoda erlitten leichte Verletzungen, zu deren Behandlung sie in umliegende Kliniken gebracht wurden. Der an den beiden Pkw entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 25.000 Euro.

2. Ertappte Sprayer flüchten, Oberursel, Hohemarkstraße, 10.06.2020, gg. 01.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Mittwoch wurden in der Oberurseler Hohemarkstraße zwei Grafittisprayer beobachtet. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 01.00 Uhr, dass ein Junge und ein Mädchen gerade in Höhe des Parkplatzes eines Supermarktes und der Sparkasse am Sprühen seien. Dem ertappten Duo gelang es, vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht zu ergreifen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass zwei Mauern frisch mit Sprühfarbe beschmiert waren. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Beschrieben wurde der Junge als circa 180cm groß und schlank. Er habe ein dunkles Oberteil und eine Kopfbedeckung getragen. Das Mädchen sei etwa 165cm groß und kräftig gewesen. Sie habe eine türkise Jacke getragen. Beide führten nach Zeugenangaben dunkle Rucksäcke mit sich. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 entgegen.

