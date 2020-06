PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Diebe stehlen Werkzeuge, Oberursel, Stierstadt, Pfaffenweg, 06.06.2020, 14.00 Uhr bis 08.06.2020, 07.00 Uhr

(pa)Auf einer Baustelle in Oberursel Stierstadt kam es in den vergangenen Tagen zu einem Einbruch. Die Täter begaben sich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen auf das im Pfaffenweg gelegene Baustellengelände. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu zwei Baustellencontainern, aus deren Innerem sie diverse Elektrowerkzeuge sowie eine Kühltruhe entwendeten. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Sachbeschädigung auf Grillplatz, Bad Homburg v. d. Höhe, Dornholzhausen, Zum Forstgarten, 08.06.2020, gg. 21.20 Uhr

(pa)Am Montagabend gegen 21.20 Uhr wurde der Polizei eine Ansammlung von mehreren jungen Leuten auf dem Grillplatz "Buschwiesen" in Bad Homburg Dornholzhausen gemeldet, in deren Rahmen ein Tisch brennen würde. Vor Ort konnten die Beamten tatsächlich eine elfköpfige Gruppe Jugendlicher antreffen und wie beschrieben stand auch ein zu einer dortigen Sitzgruppe gehörender Tisch in Flammen. Das Feuer musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Beamten stellten die Personalien der Anwesenden fest und fertigten neben einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auch entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeigen aufgrund der festgestellten Verstöße gegen die bestehenden Corona-Verordnungen. Der Sachschaden an dem durch den Brand erheblich beschädigten Tisch wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

3. Schmierereien auf Spielplatz, Usingen, Altkönigstraße, 08.06.2020, 10.00 Uhr bis 09.06.2020, 08.00 Uhr

(pa)Auf einem Usinger Spielplatz verursachten Unbekannte durch Schmierereien einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Montagvormittag und Dienstagmorgen in der Altkönigstraße. Am dortigen Kinderspielplatz besprühten die Vandalen mehrere Bänke sowie einen Altpapiercontainer mit Farbe. Die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung werden bei der Polizeistation Usingen geführt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich dort unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 zu melden.

4. Hochwertige Pedelecs gestohlen, Königstein im Taunus, Falkenstein, Mühlweg, 07.06.2020, 18.00 Uhr bis 08.06.2020, 07.00 Uhr

(pa)Fast 7.000 Euro beträgt der Wert zweier Elektrofahrräder, die in der Nacht von Sonntag auf Montag in Königstein gestohlen wurden. Die beiden hochwertigen Pedelecs waren in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Mühlweg abgestellt und per Fahrradschloss gesichert. Wie die Täter in die nicht offen zugängliche Tiefgarage gelangten, ist derzeit noch ungeklärt. Bei den gestohlenen Rädern handelt es sich um ein weißes Moustache "Samedi Xroad 3" und ein graues Scott "e-scale 720" mit neongrünen Streifen. Die Königsteiner Polizeistation nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 entgegen.

