Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Albersweiler - Mobilen Blitzer beschädigt

Albersweiler (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer stellte am Freitag, 19.06.20, auf Samstag, 20.06.20, gegen fünf Uhr morgens beim Vorbeifahren fest, dass der sogenannte "mobile Blitzer" neben der Bundesstraße 10 in Höhe der Klemmenthalbrücke offensichtlich mit Farbe besprüht war. Hierdurch war das semi-mobile Geschwindigkeitsmessgerät außer Funktion gesetzt und beschädigt worden. Der oder die unbekannte(n) Täter verwendeten schwarze Sprayfarbe, um die Optik des mobilen Blitzers zu beeinträchtigen. Hierdurch erfüllten diese strafrechtliche Tatbestände. Wer zeugenschaftliche Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter Tel.: 06346/ 964619 in Verbindung zu setzen.

