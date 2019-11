Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrunkener Fahrzeugführer fällt innerhalb weniger Stunden mehrmals im Straßenverkehr auf

Mainz-Altstadt (ots)

Am Freitagabend, 01.11.2019 kurz vor Mitternacht bemerkte eine Polizeistreife des Mainzer Altstadtreviers einen stehenden Pkw mit laufendem Motor und eingeschalteter Beleuchtung auf einem Tankstellengelände in der Wormser Straße in Mainz. Ein 32-jähriger Mann aus Rheinhessen saß regungslos auf dem Fahrersitz. Durch die Polizeibeamten konnte der stark alkoholisierte Mann geweckt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei diesem einen Wert von 1,82 Promille. Der Betrunkene gab gegenüber den Polizeibeamten zu Alkohol getrunken zu haben und anschließend gefahren zu sein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wurde der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung weiterer Trunkenheitsfahrten sichergestellt. Am nächsten Morgen erschien der Beschuldigte zusammen mit einem nüchternen Bekannten auf der Polizeidienststelle um den sichergestellten Autoschlüssel abzuholen. Dem Bekannten des Beschuldigten wurde der Autoschlüssel durch die Polizeibeamten mit dem Hinweis ausgehändigt, dass dieser den Beschuldigten nicht fahren lassen darf. Wenig später konnte der Beschuldigte erneut durch die Polizei fahrend angetroffen, obwohl er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren konnte bei dem Fahrer ein Atemalkoholwert von 0,54 Promille festgestellt werden. Gegen den 32-jährigen Mann wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

