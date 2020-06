Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf - Bunte Wolken sorgen für Polizeieinsatz

Altdorf (ots)

Starke Rauchentwicklung in verschiedenen Farben rief am heutigen Morgen (23.06.2020, 8 Uhr) die Polizei auf den Plan. Ein 17-jähriger hatte über eine Onlineplattform verschiedene Rauchgeneratoren erworben, die er testweise auf dem Balkon zündete. Dabei entwickelte sich dichter Rauch mit intensiver Farbgebung. Zwar waren diese Generatoren mit einem Prüfzeichen versehen, allerdings erst ab 18 Jahren freigegeben. Jetzt muss sich der junge Mann in einem Bußgeldverfahren verantworten.

