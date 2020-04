Polizei Hagen

POL-HA: Leergut im Lennetal gestohlen

Hagen (ots)

Am Mittwochmorgen, 04:30 Uhr, erhielt die Polizei einen Einsatz ins Lennetal. An einem Getränkehandel in der Feldmühlenstraße waren Diebe am Werk. Die Beamten konnten einen Täter, der mit einem Fahrrad samt Anhänger unterwegs war, in der Nähe des Tatortes antreffen. Es stellte sich heraus, dass der 39-jährige Mann drei Säcke mit Pfandflaschen mit sich führte, die er zuvor von dem Firmengelände entwendete. Die Polizei nahm ihn voräufig fest, stellte die Beute sicher und fertigte eine Strafanzeige.

