Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei in der Zollstraße

Hagen (ots)

Am Montagabend, 18.45 Uhr, musste die Polizei zu einer Schlägerei in der Zollstraße ausrücken. Zeugen hatten die Polizei verständigt, weil eine etwa 10-köpfige Personengruppe in ein Handgemenge vor einem Lebensmittelgeschäft verwickelt war. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Personen, ein Mann konnte durch die Beamten gestellt werden. Zuvor hatte er noch eine Tüte weggeworfen, in der sich Drogen befanden. Auch fanden die Polizisten bei dem 28-jährigen Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, mehrere Handys, weitere Drogen sowie Bargeld in hohem, dreistelligem Bereich. Die Scheine wiesen eine dealertypische Stückelung auf. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest und leitete ein Strafverfahren ein.

