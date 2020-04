Polizei Hagen

POL-HA: Linienbus bremst vor Fahrrad - Eine Person verletzt

Hagen (ots)

Am Montag, 27.04.2020, kam es zu einem Unfall am Graf-von-Galen-Ring. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein Busfahrer (60) gegen 17:30 Uhr auf eine Haltestelle zu. Plötzlich schnitt ein Mann auf seinem Fahrrad die Busspur des 60-Jährigen. Der Busfahrer musste trotz langsamer Geschwindigkeit stark abbremsen. Zu einem Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Kraftfahrzeug kam es nicht. Jedoch stützte ein 44-Jähriger im Bus und verletzte sich leicht. Er musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Den 29-jährigen Radfahrer erwartet jetzt eine Anzeige. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

