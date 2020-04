Polizei Hagen

POL-HA: Flucht nach Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung

Hagen (ots)

Am Sonntag, 26.04.2020, wurde eine Streifenwagenbesatzung in die Friedensstraße gerufen. Dort beschwerten sich Anwohner gegen 00:30 Uhr wegen einer Lärmbelästigung durch Heranwachsende auf der Straße. Die Beamten sahen eine Gruppe von zirka 6-8 Personen auf dem Gehweg. Sie standen im Gespräch dicht beisammen. Als sie den Streifenwagen bemerkten, rannten sie in verschiedene Richtungen davon. Einen 19-Jährigen ergriffen die Polizisten kurze Zeit später. Er gab an, dass er von dem Verbot wisse, es ihm jedoch egal sei. Der 19-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige und einer empfindlichen Geldbuße rechnen.

