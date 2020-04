Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung auf Berliner Platz

Hagen (ots)

Am Montag, den 27.04.2020, erhielt die Polizei einen Einsatz zum Berliner Platz. Zwei Männer waren in Streit geraten, ein dritter hatte schlichten wollen. Sowohl der Angegriffene als auch der unbeteiligte Streitschlichter wurden dabei von dem Angreifer mit einem Teppichmesser verletzt. Nach der Tat flüchtete der Angreifer mit einem Begleiter in Richtung Bahnhofstraße. Er kehrte später zurück, Polizisten verfolgten ihn und nahmen ihn nach Verfolgung schlussendlich vorläufig fest. Das Messer mit Blutanhaftungen trug der Täter in der Hosentasche. Es wurde sichergestellt. Der 36-Jährige, der den Streit hatte schlichten wollen, kam in ein Krankenhaus und verblieb dort stationär. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

