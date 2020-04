Polizei Hagen

POL-HA: 44-Jähriger leistet nach Verstoß gegen Schutzverordnung Widerstand gegen Ordnungsamt und Polizei

Hagen (ots)

Am Montag, 27.04.2020, hielt sich gegen 18:00 Uhr ein 44-Jähriger am Ischelandpark auf. Dort stellten Mitarbeiter des Ordnungsamtes einen Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung fest. Als sie ihn des Platzes verweisen wollten, beleidigte der 44-Jährige die städtischen Mitarbeiter, spuckte nach ihnen und versuchte sie zu schlagen. Die zur Unterstützung gerufenen Polizisten beleidigte der Hagener ebenfalls. Einem erneuten Platzverweis kam er nicht nach. Die Beamten nahmen den Randalierer in Gewahrsam. Da er auch die Polizisten zu bespucken versuchte, setzten die Beamten ihm eine Spuckhaube auf. Nach diversen Entwindungsversuchen und Beleidigungen seitens des 44-Jährigen erreichte die Streifenwagenbesatzung kurz darauf das Polizeigewahrsam. Hier blieb der Randalierer über Nacht. Die Polizisten legten zwei Anzeigen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell