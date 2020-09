Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt (02.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Verkehrsunfall aufnehmen musste die Polizei gestern gegen 11.30 Uhr an der Einmündung der "Von-Rechberg-Straße" zur Bleichestraße. Ein 55-jähriger Motorroller-Fahrer fuhr auf der Bleichestraße stadteinwärts und missachtete die Vorfahrt eines 65-Jährigen, der mit seinem Hyundai von rechts aus der "Von-Rechberg-Straße" kam. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Rollerfahrer leicht verletzte. Er musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Den Schaden am Motorroller bezifferte die Polizei auf rund 500 Euro.

