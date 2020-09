Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Raser mit 95 Km/h innerorts erwischt (02.09.2020)

St. Georgen (ots)

Deutlich zu schnell unterwegs war am gestrigen Mittwochabend gegen 22.30 Uhr ein 21-Jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 33. Der junge Mann war innerorts mit seinem BMW in Richtung Triberg unterwegs und fuhr in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei. Bei der Messung hatte er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 Km/h um 45 Km/h überschritten. Bei dem aus Frankreich stammenden Fahrer erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 450 Euro.

