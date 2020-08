Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200813 - 0814 Frankfurt-Sachsenhausen: Zusammenstoß mit fünf Fahrzeugen

Frankfurt (ots)

(ne)Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Abend um 19:00 Uhr auf der Mörfelder Landstraße sind fünf Pkw zusammengestoßen. Sechs Personen wurden dabei zum Teil schwer verletzt.

Ein Audi A3, ein Audi A4, ein BMW Mini und ein Skoda Superb waren in dieser Reihenfolge hintereinander auf der Mörfelder Landstraße in Richtung Oppenheimer Landstraße unterwegs. An der Einmündung zur Breslauer Straße hielten alle an der roten Ampel an. Plötzlich kam von hinten der 60-jährige Fahrer eines Audi A3 und prallte in das Heck des Skoda. Alles Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls ineinandergeschoben und dabei stark beschädigt. Der 60-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die insgesamt fünf Insassen der anderen Pkw wurden leicht verletzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Straße bis 21:10 Uhr für die Fahrtrichtung voll gesperrt werden. Vier Autos wurden abgeschleppt, bei zwei Fahrzeugen mussten die ausgelaufenen Betriebsstoffe durch die FES beseitigt werden. Wie es zu dem Unfall kam, muss nun untersucht werden.

