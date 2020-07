POL-PDNR: Wochenendpressebericht

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Verkehrsunfälle Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizei Neuwied insgesamt 15 Verkehrsunfälle, bei denen es lediglich zu Sachschäden kam.

Sachbeschädigung Bereits in den Abendstunden des vergangenen Donnerstags kam es am Bahnhof Engerser Bahnhof zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien. Dort wurden durch unbekannte Täter eine Fensterscheibe und ein Fahrkartenautomat beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Neuwied, Tel. 02361/878-0 od. pineuwied@polizei.rlp.de

Gefährliche Körperverletzung In der Nacht zum Samstag wurde der Polizei Neuwied über Notruf eine Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern im Aubachtal gemeldet. Bei Eintreffen der Polizeikräfte fanden diese u.a. einen 22-Jährigen vor, der Verletzungen im Gesicht und eine Stichwunde aufwies. Zum Hintergrund war zunächst lediglich bekannt, dass es zwischen den Beteiligten zu einem Streit und einem anschließenden Handgemenge kam, bei dem ein namentlich bekannter gleichaltriger Tatverdächtiger ein Messer gegen den Geschädigten eingesetzt und diesen leicht verletzt hat. Nach kurzer Behandlung im Krankenhaus konnte der Geschädigte wieder nach Hause.

Räuberischer Diebstahl Bereits am Freitagmorgen kam es in der Andernacher Straße zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem ein bis dato unbekannter 20-Jähriger einem 17-Jährigen das Mobiltelefon entwendete und ihn anschließend mit einem Teleskopschlagstock und einem Klappmesser bedrohte. Etwa einen Tag später fiel der Beschuldigte erneut auf und konnte durch die Polizei festgenommen werden. Aufgrund div. Vorerkenntnisse wurde der 20-Jährige der Haftrichterin vorgeführt und ging anschließend in Haft.

