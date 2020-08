Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Schülerin stürzt, weil Auto einfach anfährt - Fahrer/in gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Mittwoch, gegen 7.40 Uhr, von der Hinsbergstraße losfuhr. Eine 15-jährige Schülerin aus Oer-Erkenschwick war mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Unterricht. Sie fuhr auf der Hinsbergstraße in Richtung Kreisverkehr. Plötzlich musste sie ausweichen, weil ein - halb auf dem Gehweg geparktes - Auto anfuhr. Die 15-Jährige stürtze bei dem Ausweichmanöver und wurde verletzt. Sie musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Es soll sich bei dem Auto um einen dunklen bzw. schwarzen PKW handeln. Ob ein Mann oder eine Frau am Steuer saß, ist unklar. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

