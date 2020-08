Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Motorradfahrer bei Unfall mit RTW verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf dem Breitenweg hat es am Mittwoch, gegen 15.45 Uhr, einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 25-jährige Fahrer eines Rettungswagens vom linken Fahrbahnrand losfahren und stieß dabei mit dem Motorradfahrer zusammen, der gerade - in gleicher Richtung - am RTW vorbeifuhr. Der 45-jährige Motorradfahrer aus Gelsenkirchen wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des RTW und seine Begleiter blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand rund 3.500 Euro Sachschaden.

